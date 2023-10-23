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İsveç'in NATO üyeliği için son karar Meclis'in!

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Giriş: 23.10.2023 17:43
İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edildi.
İsveç için son karar Meclis’in!
İsveç için son karar Meclis'in!
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