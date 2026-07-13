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Bakan Gürlek Sabah'a konuştu: "Gençleri iradesiz birer robota dönüştürdüler"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün yeni nesil casusluk taktiklerini ilk kez Sabah Gazetesi'ne açıkladı. Bakan Gürlek, "Son kripto temizlenene kadar mücadele sürecek" dedi.

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