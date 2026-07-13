Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, geçmişte DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Elde edilen bulgular doğrultusunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.