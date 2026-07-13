Bodrum'da deniz kirliliği: Başsavcılık soruşturma başlattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde oluşan kirlilikle ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Yaz sezonuyla birlikte artan deniz kirliliği şikâyetlerinin ardından denizde oluşan kirlilik nedeniyle vatandaşlar sudan çıkmak zorunda kaldı. Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında evrakta sahtecilik, dolandırıcılık ve çevrenin kasten kirletilmesi iddiaları araştırılıyor. Soruşturmada tüm tekneler ve kooperatifler mercek altına alınırken, açıkta demirleyen teknelerin sintine atıklarını mevzuata uygun şekilde boşaltıp boşaltmadığı da inceleniyor.