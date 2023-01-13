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İstiklal saldırısı sanığı Hazni Gölge adliyeye sevk edildi

A Haber
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Giriş: 13.01.2023 09:19
Son dakika haberleri… İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı planlayan terörist Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçıran Hazni Gölge adliyeye sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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