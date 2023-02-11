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İşte Türkiye'nin deprem risk haritası! Tehlikeli bölgeleri uzman isim yorumladı

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Giriş: 11.02.2023 23:37
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Diğer yandan bölgedeki deprem sonrası İTÜ Jeofizik Mühendisi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Tuna Eken A Haber ekranlarında Türkiye'nin sismik tehlike haritasını değerlendirdi. Eken tehlikeli bölgelerin altını çizerken "Bu haritayı toplumumuzun ezberlemesi gerekir" dedi. İşte detaylar...
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