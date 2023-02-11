12 Şubat 2023, Pazar
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İşte Türkiye'nin deprem risk haritası! Tehlikeli bölgeleri uzman isim yorumladı
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Diğer yandan bölgedeki deprem sonrası İTÜ Jeofizik Mühendisi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Tuna Eken A Haber ekranlarında Türkiye'nin sismik tehlike haritasını değerlendirdi. Eken tehlikeli bölgelerin altını çizerken "Bu haritayı toplumumuzun ezberlemesi gerekir" dedi. İşte detaylar...