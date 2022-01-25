25 Ocak 2022, Salı
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İşte Türk askerinin gücü: 7 metre kar ve eksi 39 derecede terörle mücadele
Türk askeri her zaman, her yerde bütün zorlu koşullara göğüs gerecek şekilde eğitiliyor. Bunun en bariz örneğini gözler önüne seren paylaşım Milli Savunma Bakanlığından (MSB) geldi. Bakanlık eksi 39 derecede kar altında terörle mücadele eden Mehmetçiğin videosunu servis etti.
Fotoğraf ve video ile paylaşılan mesajda, "Kar kalınlığı 7 metre, hava sıcaklığı eksi 39 derece. Vatan, millet ve bayrak için seve seve can vermeye hazır yürekleri hiçbir zorluk yıldıramaz" denildi.
MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan görüntüde kar yağışı altında nöbet değişimi yapan ve operasyona çıkan askerlerler yer aldı.
Ayrıca Mehmetçiğin karla kaplı bölgelerde operasyon sırasında çekilen fotoğrafları da paylaşıldı.
Fotoğraf ve video ile paylaşılan mesajda, "Kar kalınlığı 7 metre, hava sıcaklığı eksi 39 derece. Vatan, millet ve bayrak için seve seve can vermeye hazır yürekleri hiçbir zorluk yıldıramaz" denildi.