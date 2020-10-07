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İşte Terter’deki son durum! Canlı yayında bomba sesleri

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Giriş: 07.10.2020 18:57
Güncelleme:07.10.2020 19:05
Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırması sonrasında başlayan Dağlık Karabağ operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Terter bölgesine saldıran Ermenistan çok sayıda sivilin hayatına kastetmiş ve maddi zarara sebep olmuştu. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında Terter’deki son durumu görüntüledi.
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İşte Terter’deki son durum! Canlı yayında bomba sesleri
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