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İşte Terter’deki son durum! Canlı yayında bomba sesleri
Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırması sonrasında başlayan Dağlık Karabağ operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Terter bölgesine saldıran Ermenistan çok sayıda sivilin hayatına kastetmiş ve maddi zarara sebep olmuştu. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında Terter’deki son durumu görüntüledi.