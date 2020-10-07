Son dakika: RTÜK’ten HALK TV’ye Azerbaycan cezası! Skandal ifadeler cezasız kalmadı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, haftalık toplantısında izleme uzmanlarının raporlarını görüştü.

Kurulun gündemindeki ilk rapor Azerbaycan konusunun işlendiği "İki Bakış İki Yorum" programına ilişkindi.

Üst Kurul, Halk TV'de yayınlanan programa katılan gazeteci Levent Gültekin'in Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini değerlendirirken dile getirdiği "…Azerbaycan devlet mi gerçekten bir aşiret demokrasi yok hukuku yok otoriter yönetim var seçim yok paranın üzerinde yüzüyorlar bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın 30 yıldır senin toprakların işgal edilmiş…" şeklindeki ifadeleri masaya yatırdı.

Yapılan değerlendirme sonucunda yayında ifade özgürlüğü kullanılırken kişi veya kurumların haklarının gözetilmesi ilkesine riayet edilmediği, Azerbaycan Devleti ve Devlet Başkanı İlham ALİYEV'e yönelik eleştiri sınırları ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliğinde ifadeler kullanıldığı kanaatine varıldı.

RTÜK, programın 6112 sayılı Kanunun 8. Maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verilmesine hükmetti.

RTÜK MESAJ VERDİ

RTÜK, Levent Gültekin'in sözlerine karşı verdiği tepkiyle aynı zamanda dünyaya bir mesaj da iletmiş oldu. Toplantıda bütün Üyeler, Azerbaycan'ı destekleyen tavır sergilerken, söz konusu programdaki ifadelerin kabul edilemeyeceği dile getirildi. RTÜK Üyeleri Ermenistan'ın saldırgan tavrınıysa kınadılar. Halk TV'ye verilen Azerbaycan cezası kararı oy birliğiyle alındı.

BEYAZ TV'YE 'DERİN FUTBOL' MÜEYYİDESİ

RTÜK, Beyaz TV'de yayınlanan "Derin Futbol" programı hakkında hazırlanan raporu da ele aldı.

Programda güncel futbol yorumları yapılırken argo tabirlere yer verildiği, Abdülkerim Durmaz'ın yaptığı ahlaka aykırı nitelikteki el hareketinin ekrana yansıtıldığı, dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanıldığı RTÜK tarafından tespit edildi.

Üst Kurul, yayının Kanun'da yer alan "Türkçe'nin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle yayıncı kuruluşa idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına oy birliğiyle karar verdi.

HALKI DOLANDIRAN YAYINLAR AFFEDİLMİYOR

Her hafta rutin olarak gündeme alınan vatandaşları kandıran yayınlara ilişkin raporlar neticesinde, sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç pazarlaması yapılan BLD, KANAL YALOVA, ANADOLU TV, NEHİR ve DOLUNAY INT televizyonlarına ağır yaptırımlar uygulandı.