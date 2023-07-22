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İşte tarihi dizilerin çekildiği plato! Avrupa’nın en büyük film stüdyosu

A Haber
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Giriş: 22.07.2023 16:52
Tarihi dizilerin çekildiği Bozdağ film platoları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. A Haber muhabiri Murat Dada o noktadan detayları aktardı.
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