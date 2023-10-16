İşte sürgün ve soykırımın görüntüsü! Bombalardan kaçan Gazzeliler Refah Sınır Kapısı’nda

Bombalardan kaçan Gazzeliler Refah Sınır Kapısı'nda bekliyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son gelişmeleri aktardı. Filistinlilerin çaresiz bekleyişleri yürekleri yaktı. A Haber Spikeri Cansın Helvacı, "Hangi kelime yeter ki şu görüntüyü anlatmaya?" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN