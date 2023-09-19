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İşte operasyonun yapıldığı noktalar! Karabağ'da yeni savaş mı başlıyor?

A Haber
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Giriş: 19.09.2023 15:44
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını bildirdi. Karabağ’da yeni savaş mı başlıyor? Operasyon genişleyecek mi? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, detayları A Haber'de anlattı.
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