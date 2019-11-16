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16.11.2019

İşte OHAL ve KHK gerçeği

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal ve çıkarılan kanun hükmünde kararnameler, Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadelede önemli rol oynadı. Devletin kılcal damarlarına sızan FETÖ'cüler bir bir bulunarak ortaya çıkarıldı, kurumlarla ilişkileri kesildi. Ancak tüm bu adımlara rağmen bazı çevreler KHK üzerinden mağduriyet algısı oluşturmaya başladı, FETÖ ile mücadeleki rolü görmezden gelindi. İşte son günlerde gündemden düşmeyen OHAL ve KHK gerçeği.

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