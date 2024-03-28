İşte Murat Kurum'un 6 aylık ve 1 yıllık projeleri! İstanbul'da kentsel dönüşüm başlıyor: Başvurular 15 Nisan'da alınacak

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında ilk 6 ay ve 1 yıllık eylem planlarını açıkladı. Kurum İstanbul'da trafik çilesini bitireceklerinin altını çizerken toplu taşıma konusunda da ilk bir yıl içinde 100 yeni metrobüs alınacağını vurguladı. Murat Kurum ayrıca İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarının göreve geldikleri an başlayacağını ifade ederken başvuruların 15 Nisan tarihinde alınacağının altını çizdi. Emeklilere verilecek desteğe de değinen Kurum "İstanbul kartlarına 2 bin 500'er lira yüklenecek. Böylece 1 yılda toplamda 30 bin lira destek sağlanacak." dedi. Ayrıca ilköğretim öğrencilerine toplu ulaşımın ücretsiz olacağını vurgulayan Kurum "Üniversite öğrencilerine mevcut tarifeden yüzde 40 indirim uygulanacak. Öğrencilerin aylık abonmanları mayıs ayında 150 lira olacak." dedi. İşte detaylar...