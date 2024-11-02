02 Kasım 2024, Cumartesi
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İşte MİT’in paylaştığı obje ve belgeler! Gizli dinleme için özel diyafon

İşte MİT’in paylaştığı obje ve belgeler! Gizli dinleme için özel diyafon

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 12:03
Milli İstihbarat Teşkilatı, istihbarat servislerinin geçmiş yıllarda kullandığı aralarında çeşitli dinleme cihazları ve gizli kameralar ile bunların yerleştirildiği birçok objeyi paylaştı. İşte o objeler ve hikayeleri...
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İşte MİT’in paylaştığı obje ve belgeler!
İşte MİT’in paylaştığı obje ve belgeler!
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