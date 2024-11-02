İşte MİT’in paylaştığı obje ve belgeler! Gizli dinleme için özel diyafon

Milli İstihbarat Teşkilatı, istihbarat servislerinin geçmiş yıllarda kullandığı aralarında çeşitli dinleme cihazları ve gizli kameralar ile bunların yerleştirildiği birçok objeyi paylaştı. İşte o objeler ve hikayeleri...

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