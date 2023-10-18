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İşte katil İsrail ordusunun konuşlandığı o nokta ve katliam tankları! A Haber görüntüledi

A Haber
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Giriş: 18.10.2023 14:38
Hastane katliamı sonrası katil İsrail’in tankları Gazze sınırında. A Haber muhabiri Özlem Aktay detayları o bölgeden aktardı. Aktay, "Sınıra yaklaşık 5-6 kilometrelik mesafedeyiz. Asker gelmeden yayınımız kesilmeden hızlıca aktaralım. Gazze’ye giderken yolun sağına ve soluna böyle küçük İsrail ordusu kuruldu. İşte katil İsrail ordusunun konuşlandığı o nokta. Dünkü katliamın ardından onlarca tankın sevkiyatı sürdü. Bölgeye konteynerler taşındı." dedi.
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