İşte katil İsrail ordusunun konuşlandığı o nokta ve katliam tankları! A Haber görüntüledi

Hastane katliamı sonrası katil İsrail’in tankları Gazze sınırında. A Haber muhabiri Özlem Aktay detayları o bölgeden aktardı. Aktay, "Sınıra yaklaşık 5-6 kilometrelik mesafedeyiz. Asker gelmeden yayınımız kesilmeden hızlıca aktaralım. Gazze’ye giderken yolun sağına ve soluna böyle küçük İsrail ordusu kuruldu. İşte katil İsrail ordusunun konuşlandığı o nokta. Dünkü katliamın ardından onlarca tankın sevkiyatı sürdü. Bölgeye konteynerler taşındı." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN