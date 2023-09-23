23 Eylül 2023, Cumartesi
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İşte İYİ Parti'nin İBB adayı! Eski CHP’li isim açıkladı | Meral Akşener "Çok şaşıracaksınız" demişti
Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan 8'li koalisyon ağır yenilgi sonrası resmen dağıldı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, resti çekerek yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracağını açıkladı. Ümit Özlale'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını açıklayan Akşener'in İstanbul adayıyla ilgili bomba bir iddia geldi.