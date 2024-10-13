İşte İsrail’in sapkın zihniyetinin örneği! Skandal ifadeler: Gazze’de yıkılan evleri görmezsem uyuyamam

Gazze'de dünyanın gözü önünde katliam yapan İsrail'in hastalıklı zihniyetini gözler önüne seren bir görüntü daha kayda geçti. Bir sözde gazeteci İsrailli televizyon kanalında skandal ifadeler kullandı. Katliamı savunan şahıs “Ben savaş suçlarından yanayım. Eleştirilirsem açıkçası umrumda da değil. Gazze’de yıkılan evleri görmezsem uyuyamam. Ne derim? Daha fazla ev daha fazla bina. Daha fazlasının yok edildiğini görmek istiyorum. Geri dönecekleri hiçbir şeyin kalmamasını istiyorum. Tevrat’ta yeryüzüne tuz serptikleri ve şikayet etmeleri gerektiği yazıyor. Bu yüzden onlarla bir çözüme ulaşamıyoruz ve savaş suçlarının benim için anlamı da bu.” dedi. Uluslararası Güvenlik ve Hukuk Uzmanı Dr. Filiz Değer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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