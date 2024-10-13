13 Ekim 2024, Pazar
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
İşte İsrail’in sapkın zihniyetinin örneği! Skandal ifadeler: Gazze’de yıkılan evleri görmezsem uyuyamam

İşte İsrail’in sapkın zihniyetinin örneği! Skandal ifadeler: Gazze’de yıkılan evleri görmezsem uyuyamam

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2024 16:35
Gazze'de dünyanın gözü önünde katliam yapan İsrail'in hastalıklı zihniyetini gözler önüne seren bir görüntü daha kayda geçti. Bir sözde gazeteci İsrailli televizyon kanalında skandal ifadeler kullandı. Katliamı savunan şahıs “Ben savaş suçlarından yanayım. Eleştirilirsem açıkçası umrumda da değil. Gazze’de yıkılan evleri görmezsem uyuyamam. Ne derim? Daha fazla ev daha fazla bina. Daha fazlasının yok edildiğini görmek istiyorum. Geri dönecekleri hiçbir şeyin kalmamasını istiyorum. Tevrat’ta yeryüzüne tuz serptikleri ve şikayet etmeleri gerektiği yazıyor. Bu yüzden onlarla bir çözüme ulaşamıyoruz ve savaş suçlarının benim için anlamı da bu.” dedi. Uluslararası Güvenlik ve Hukuk Uzmanı Dr. Filiz Değer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte İsrail’in sapkın zihniyeti!
İşte İsrail’in sapkın zihniyeti!
A Haber Tel Aviv’de
A Haber Tel Aviv'de
Lübnan tezkeresi TBMM’ye geliyor
Lübnan tezkeresi TBMM’ye geliyor
İzmir’de beton bariyer tartışması
İzmir'de beton bariyer tartışması
FETÖ elebaşına örgüt içinde darbe
FETÖ elebaşına örgüt içinde darbe
Kabine yoğun gündemle toplanıyor
Kabine yoğun gündemle toplanıyor
Eurofighter’ın özellikleri neler?
Eurofighter'ın özellikleri neler?
Savaş hattından son gelişmeler A Haber’de
Savaş hattından son gelişmeler A Haber'de
Netanyahu savaşı kaybetmeye mahkum
"Netanyahu savaşı kaybetmeye mahkum"
4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Şehir hayatını bırakıp köye yerleşti
Şehir hayatını bırakıp köye yerleşti
A Haber Üsküp sokaklarında
A Haber Üsküp sokaklarında
Daha Fazla Video Göster