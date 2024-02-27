27 Şubat 2024, Salı
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İşte il olması beklenen 24 ilçe! TÜİK verilerine göre il olmayan en yakın ilçeler
Türkiye İstatistik Kurumu raporu açıklandı ve il olmaya aday 24 ilçe belli oldu. Antalya, Mersin, Van, Muğla, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır gibi çeşitli illerde bulunan ilçeler nüfus, ekonomi, ulaşım ve coğrafi konum gibi çeşitli faktörlere göre değerlendirildi. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.