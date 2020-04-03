- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
- EBA TV
ANA SAYFA
İşte İbn-i Sina'nın salgın dönemi tavsiyeleri! Korona virüs (Covid-19) salgını 1956 yapımı "Avicenna - İbn-i Sina" filmini hatırlattı | Video
Dünya, yüzyıllar önce de farklı salgın hastalıklarla karşı karşıya kaldı. Onlardan biri de veba salgınıydı. Ünlü tıp insanı ve filozof İbn-İ Sina salgına karşı farklı tavsiyelerde bulunuyordu. Sosyal medyada büyük ilgi gören ve orijinal adı "Avicenna" yani "İbn-i Sina" olan 1957 yapımı filmde, İbn-i Sina'nın salgın karşısında aldığı önlemlerden kesitler veriliyor. 1956 yapımı Sovyet filminde bakın hangi tavsiyeler nasıl aktarılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.