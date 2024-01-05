İşte Emniyet’in yeni araç filosu! Bin 573 yeni araç, 6 bin 992 polis

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6 bin 992 polisin göreve başlama törenine katıldı. Görev yapan polis memuru ve araç sayısı artırıldı. Başkan Erdoğan'ın katıldığı törende 1573 yeni aracın hizmete alındı ve hizmete alınan araçlar arasında TOGG'lar da var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek Atatürk Havalimanı’ndan aktardı.

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