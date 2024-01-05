05 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşte Emniyet’in yeni araç filosu! Bin 573 yeni araç, 6 bin 992 polis

İşte Emniyet’in yeni araç filosu! Bin 573 yeni araç, 6 bin 992 polis

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2024 18:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6 bin 992 polisin göreve başlama törenine katıldı. Görev yapan polis memuru ve araç sayısı artırıldı. Başkan Erdoğan'ın katıldığı törende 1573 yeni aracın hizmete alındı ve hizmete alınan araçlar arasında TOGG'lar da var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek Atatürk Havalimanı’ndan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte Emniyet’in yeni araç filosu!
İşte Emniyet’in yeni araç filosu!
Blinken’ın dosyasında neler var?
Blinken'ın dosyasında neler var?
Başkan Erdoğan’dan İstanbul mesajı!
Başkan Erdoğan'dan İstanbul mesajı!
3 denizde Denizkurdu Tatbikatı
3 denizde Denizkurdu Tatbikatı
Başkan Erdoğan: Mottomuz Yeniden İstanbul
Başkan Erdoğan: Mottomuz Yeniden İstanbul
Başkan Erdoğan Blinken’ı kabul edecek
Başkan Erdoğan Blinken'ı kabul edecek
AK Parti’de kulisler hareketli!
AK Parti'de kulisler hareketli!
Provokasyona alkış tutan Altaylı hakkında karar
Provokasyona alkış tutan Altaylı hakkında karar
AK Parti’nin İstanbul adayı kim olacak?
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?
CHP’de aday belirleme krizinde yeni perde!
CHP'de aday belirleme krizinde yeni perde!
Kars’ta zincirleme trafik kazası
Kars'ta zincirleme trafik kazası
MOSSAD ajanlarına dair detaylar ortaya çıktı
MOSSAD ajanlarına dair detaylar ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster