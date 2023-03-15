15 Mart 2023, Çarşamba
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İşte CHP zihniyeti! Nezih Anıl'dan halkı aşağılayan hadsiz sözler: "35 yıldır bir şey yapmıyoruz yine de oy veriyorlar"
Riyakar bir siyaset anlayışı güden ve bundan en ufak bir rahatsızlık duymayan CHP kanadından skandal bir açıklama daha geldi. CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, yerel bir TV kanalında katıldığı yayında "35 yıldır aynı şeyleri (proje dosyasına) koyuyoruz, hiçbirini de yapmıyoruz ama halk memnun" diyerek partisinin vatandaşlara karşı tutumunu özetledi.