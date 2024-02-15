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İşte Başkan Erdoğan’ın dikkatini çeken pankartlar! Duygulandıran koreografi…

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 21:16
Başkan Erdoğan katıldığı programlarda, mitinglerde açılan ve dikkatini çeken pankartları sık sık okuyor. Erdoğan pankartları okurken genellikle renkli anlar ortaya çıkıyor. Özellikle gençlerin hazırladığı pankartlar oldukça yaratıcı. Detaylar "Editörün Notu"nda...
İşte Başkan Erdoğanın dikkatini çeken pankartlar İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİKKATİNİ ÇEKEN PANKARTLAR

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