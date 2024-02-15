15 Şubat 2024, Perşembe
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İşte Başkan Erdoğan’ın dikkatini çeken pankartlar! Duygulandıran koreografi…
Başkan Erdoğan katıldığı programlarda, mitinglerde açılan ve dikkatini çeken pankartları sık sık okuyor. Erdoğan pankartları okurken genellikle renkli anlar ortaya çıkıyor. Özellikle gençlerin hazırladığı pankartlar oldukça yaratıcı. Detaylar "Editörün Notu"nda...