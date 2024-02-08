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İşte AK Parti'nin Adıyaman adayları! Başkan Erdoğan tek tek açıkladı...

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 16:44
Başkan Erdoğan AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan belediyecilik konusunda kimsenin kendileriyle yarışamayacağını söylerken CHP'nin içinde Bizans oyunlarının yaşandığını ifade etti. Altılı masanın bir proje olduğunu vurgulayan Erdoğan "Kaybedince de faturayı Kılıçdaroğlu'na kestiler" dedi. Başkan Erdoğan diğer yandan Adıyamanlıların merakla beklediği ilçe adaylarını da tek tek açıkladı.
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