10 Nisan 2023, Pazartesi
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İşte aday listelerinin ŞİFRELERİ! Sıra sandıkta... Çarpıcı sözler: Kazanın öldüğüne inanmanız gerekiyor! Listelerde yoksunuz
Partiler aday listelerini YSK'ya sundu. Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru hızla ilerliyor. Peki vekil aday listelerindeki isimler kamuoyuna ne mesaj veriyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu siyasetin sıcak başlıklarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.