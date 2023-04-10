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İşte aday listelerinin ŞİFRELERİ! Sıra sandıkta... Çarpıcı sözler: Kazanın öldüğüne inanmanız gerekiyor! Listelerde yoksunuz

A Haber
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Giriş: 10.04.2023 11:06
Partiler aday listelerini YSK'ya sundu. Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru hızla ilerliyor. Peki vekil aday listelerindeki isimler kamuoyuna ne mesaj veriyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu siyasetin sıcak başlıklarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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