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İstanbul'un simgesi haline gelmişti! İBB'den tepki çeken karar...

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Giriş: 10.10.2020 13:45
Güncelleme:10.10.2020 13:53
İstanbul'un simgelerinden cami figürlerini kaldıran yeni İBB yönetimi şimdi de yol kenarlarında bir simge haline gelen peyzaj çalışmalarını bir bir kaldırıyor. A Haber muhabiri Emirhan Ergen, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışından son gelişmeleri aktardı.

CHP yönetimi altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) her geçen gün kimliğinden kaybetmeye devam ediyor. İBB yönetimi yol kenarlarında bir simge haline gelen peyzaj çalışmalarını kaldırıyor.

Gelişmeleri A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

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