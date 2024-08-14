14 Ağustos 2024, Çarşamba
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İstanbul'un parasını güzel güzel yediler!
İstanbullulara Halk Ekmek, İSPARK, İSKİ ve toplu ulaşımda sadece 4 ay içerisinde yüzde 30 ila yüzde 70 arasında zam yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li belediye başkanları ve ailelerinin de katıldığı Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'nda sefa sürdü. İmamoğlu'nun yanında İBB imkanlarıyla Paris'te boy gösterenlerin arasında Özge Türkyılmaz'ın da olduğu ortaya çıktı.