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13.02.2020

İstanbul’un metrobüs çilesi bitmiyor! Metrobüs arızalandı, seferler yapılamıyor

İstanbul’un metrobüs çilesi bir türlü bitmiyor. Okmeydanı-Hastane durağında arızalanan metrobüs yüzünden seferlerde aksama yaşanırken 100 tane metrobüsün kontak kapattığı ve çalışamadığı gelen bilgiler arasında… Öte yandan duraklarda insan seli yaşanıyor.

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