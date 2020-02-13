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13.02.2020
İstanbul’un metrobüs çilesi bitmiyor! Metrobüs arızalandı, seferler yapılamıyor
İstanbul’un metrobüs çilesi bir türlü bitmiyor. Okmeydanı-Hastane durağında arızalanan metrobüs yüzünden seferlerde aksama yaşanırken 100 tane metrobüsün kontak kapattığı ve çalışamadığı gelen bilgiler arasında… Öte yandan duraklarda insan seli yaşanıyor.
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