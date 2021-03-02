Son dakika haberleri... 1 Mart itibariyle Türkiye koronavirüs ile kademeli olarak normalleşme sürecine başladı. Sağlık Bakanlığı 81 ili düşük, ortak, yüksek ve çok yüksek olmak üzere 4 kategoriye ayırdı. Düşük risk mavi, orta risk sarı, yüksek risk turuncu ve çok yüksek risk ise kırmızı olarak tanımlandı. İstanbul yüksek riskli olarak turuncu kategoride yer aldı. Peki İstanbul'un koronavirüs (Kovdi-19) ile mücadelesinde son durum nasıl? İstanbul'da kaç kişi aşı oldu? Hastanelerde yoğun bakım servislerinde son durum nasıl? Mutasyonlu virüsün vaka sayıların etkisi ne durum? Mutant virüs görülen hastaların tedavi seyri nasıl geçiyor? İstanbul'da risk haritası ne zaman maviye döner? İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tüm bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi.