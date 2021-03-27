27 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul’un kaderini değiştiren seçimin 27. yılı!

İstanbul’un kaderini değiştiren seçimin 27. yılı!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.03.2021 13:09
Güncelleme:27.03.2021 13:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 27 Mart 1994'te yani bundan tam 27 yıl önce yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Bugün İstanbul'un kaderini değiştiren o tarihin yıl dönümü. Peki İstanbul'un kaderi nasıl değişti?  A Haber ekiplerinden Emirhan Ergen Fatih'te, Tuğba Kezer Eyüpsultan'da, Ramazan Almaçayır Ümraniye'de, Pınar Özenç Sultangazi'de bu dönüşümü anlattı.
Türkiye'nin başarısı böyle başladı!
Türkiye'nin başarısı böyle başladı!
Süre doldu! Boğazları kesilecek
Süre doldu! Boğazları kesilecek
Türk siyasetinin hocasını korudu!
Türk siyasetinin "hocası"nı korudu!
FOX TV eski müdürünü görmezden geldi
FOX TV eski müdürünü görmezden geldi
Vaka artışının nedeni ne?
Vaka artışının nedeni ne?
Türkiye’ye özgü! Canlar ona emanet
Türkiye’ye özgü! Canlar ona emanet
Cami saldırısına AK Parti'den tepki!
Cami saldırısına AK Parti'den tepki!
Görüntülere A Haber ulaştı! Tam o an
Görüntülere A Haber ulaştı! Tam o an
Yerli aşı toplantısı! Flaş kararlar...
Yerli aşı toplantısı! Flaş kararlar...
Tedbirlere uyuluyor mu? İşte son durum
Tedbirlere uyuluyor mu? İşte son durum
FOX TV neyi gizliyor?
FOX TV neyi gizliyor?
Türkiye'den yeni sahra hastanesi
Türkiye'den yeni sahra hastanesi
Daha Fazla Video Göster