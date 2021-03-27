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İstanbul’un kaderini değiştiren seçimin 27. yılı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 27 Mart 1994'te yani bundan tam 27 yıl önce yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Bugün İstanbul'un kaderini değiştiren o tarihin yıl dönümü. Peki İstanbul'un kaderi nasıl değişti? A Haber ekiplerinden Emirhan Ergen Fatih'te, Tuğba Kezer Eyüpsultan'da, Ramazan Almaçayır Ümraniye'de, Pınar Özenç Sultangazi'de bu dönüşümü anlattı.