10 Eylül 2023, Pazar
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İstanbulluların çamurlu su isyanı! Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki...
İstanbul'da bazı vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda musluklardan çamurlu su aktığını belirterek İBB ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Vatandaşlar İSKİ'yi etiketleyerek paylaşımlar yaparken "Makineye çamaşırı temiz atıyorsun kirli çıkıyor! Çocuklar banyo yapacak suyun haline bak!" sözleriyle İmamoğlu'na isyan etti. İşte detaylar...