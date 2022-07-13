13 Temmuz 2022, Çarşamba
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İstanbul’daki tahıl koridoru zirvesi başladı! Rusya, Türkiye, Ukrayna ve BM heyetleri masada
İstanbul bugün iki önemli toplantıya ev sahipliği yapacak. Birleşik Arap Emirlikleri ile Dolmabahçe’de önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Diğeri ise Karadeniz'de tahıl koridoru için öncü masa bugün İstanbul'da kurulacak. Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den askeri heyetlerin koridor planına son şeklini vereceği istişare toplantılarına, Birleşmiş Milletlerden de katılım olacak. Her iki gelişmenin de ayrıntılarını A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.