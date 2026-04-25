İstanbul'da yüzyılın konut projesi heyecanı: 1 milyon 235 bin kişi kura sonuçlarını bekliyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Projesi"nde sıra dünya şehri İstanbul’a geldi. Toplamda 500 bin konut hedefiyle yola çıkılan dev projede, İstanbul için 1 milyon 235 bin 169 kişiyle rekor bir başvuru gerçekleştirildi. Milyonların büyük bir umut ve heyecanla beklediği kura süreci başlarken, hak sahiplerinin kavuşacağı modern ve estetik dairelerin kapıları ilk kez aralandı. Depreme dayanıklı radye temel sistemi ve yatay mimari esas alınarak inşa edilen TOKİ konutları, dar gelirli vatandaştan gence, emekliden şehit yakınına kadar binlerce aileye yeni bir hayatın kapılarını açıyor.