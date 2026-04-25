İstanbul'da yüzyılın konut projesi heyecanı: 1 milyon 235 bin kişi kura sonuçlarını bekliyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Projesi"nde sıra dünya şehri İstanbul’a geldi. Toplamda 500 bin konut hedefiyle yola çıkılan dev projede, İstanbul için 1 milyon 235 bin 169 kişiyle rekor bir başvuru gerçekleştirildi. Milyonların büyük bir umut ve heyecanla beklediği kura süreci başlarken, hak sahiplerinin kavuşacağı modern ve estetik dairelerin kapıları ilk kez aralandı. Depreme dayanıklı radye temel sistemi ve yatay mimari esas alınarak inşa edilen TOKİ konutları, dar gelirli vatandaştan gence, emekliden şehit yakınına kadar binlerce aileye yeni bir hayatın kapılarını açıyor.

Sıradaki Videolar
Yaşam Anadolu diyarı Siverek başlıyor
Gündem ANALİZ| Oyun sanal, saldırı gerçek
Yaşam Kırklareli’nde kanola tarlaları sarıya büründü
Yaşam Bilecik'te drift yapan sürücüye 340 bin TL ceza
Dünya İran'dan ABD ile "doğrudan görüşme" iddialarına net yanıt!

Gündemden Videolar

Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
Hindistan'da kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı
K2 Kamikaze İHA ve dolanan mühimmat Sivrisinek sahaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan 333 hafızın icazet töreninde Kur'an tilaveti
Hürmüz krizi derinleşiyor! “İran direniyor, Batı kendi içinde çözülüyor”
Elazığ’da dilencinin ‘bebek arabası’ oyunu ortaya çıkarıldı
Çanakkale geçilmedi geçilemeyecek! 111 yıllık destanın kalbinde tarihi tören!