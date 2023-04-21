21 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da yüzyılın dönüşümü! Başkan Erdoğan hangi müjdeleri verecek?

İstanbul'da yüzyılın dönüşümü! Başkan Erdoğan hangi müjdeleri verecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.04.2023 16:02
İstanbul'da 1,5 milyon konutluk büyük dönüşüm için ilk temel bugün Gaziosmanpaşa'da atılıyor. Ayrıca, , yapımı tamamlanan kentsel dönüşüm projelerinde anahtar teslimi de yapılacak. Öte yandan Başkan Erdoğan kentsel dönüşüme ilişkin yeni müjdeleri de bugün açıklayacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Elmacıklı, İBB Deprem Komisyonu eski Başkanı Kadem Ekşi ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
DSP Genel Başkanı törende konuştu
DSP Genel Başkanı törende konuştu
İstanbul’da yüzyılın dönüşümü
İstanbul'da yüzyılın dönüşümü
İstanbul’da yüzyılın dönüşümü!
İstanbul'da yüzyılın dönüşümü!
Alevi videosunun perde arkası!
"Alevi" videosunun perde arkası!
Sultanahmet Camii ibadete açıldı
Sultanahmet Camii ibadete açıldı
Atatürk gitti, Kabe figürü geldi!
Atatürk gitti, Kabe figürü geldi!
Başkan Erdoğan’dan yeni müjde!
Başkan Erdoğan'dan yeni müjde!
A Haber polis helikopterinde
A Haber polis helikopterinde
Hükümet dönüşüm dedi muhalefet engelledi
Hükümet "dönüşüm" dedi muhalefet engelledi
Karadeniz gazı kimleri üzdü?
Karadeniz gazı kimleri üzdü?
TCG Anadolu’ya ziyaretçi akını!
TCG Anadolu’ya ziyaretçi akını!
Kurum ile minik kızın sohbeti güldürdü!
Kurum ile minik kızın sohbeti güldürdü!
Daha Fazla Video Göster