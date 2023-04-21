İstanbul'da yüzyılın dönüşümü! Başkan Erdoğan hangi müjdeleri verecek?

İstanbul'da 1,5 milyon konutluk büyük dönüşüm için ilk temel bugün Gaziosmanpaşa'da atılıyor. Ayrıca, , yapımı tamamlanan kentsel dönüşüm projelerinde anahtar teslimi de yapılacak. Öte yandan Başkan Erdoğan kentsel dönüşüme ilişkin yeni müjdeleri de bugün açıklayacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Elmacıklı, İBB Deprem Komisyonu eski Başkanı Kadem Ekşi ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta değerlendirdi.

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