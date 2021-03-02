İstanbul’da yüz yüze eğitim başladı! İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı’dan A Haber'e özel açıklamalar

Turuncu kategorideki megakent İstanbul'da da yüz yüze eğitim başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı anlattı. Levent Yazıcı, "Öğrencilerimizin seslerini tekrar okulda duyduk. 15 Şubat’ta eğitime kısmen başlamıştık. Bugün başlayan gruplarımızla birlikte 1 milyon 400 bin öğrencimiz eğitim öğretime başladı." dedi.