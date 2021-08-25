26 Ağustos 2021, Perşembe
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını! Çok sayıda gözaltı
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sabaha karşı il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese baskın yaptı. Özel harekat ekiplerinin öncülüğünde girilen adreslerde uzun süre arama yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.