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İstanbul’da trafik yoğunluğu! İşte son durum

İstanbul’da trafik yoğunluğu! İşte son durum

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 09:13
Megakent İstanbul’da mesainin son gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 60’ı geçti. Trafik notalarını A Haber muhabiri Esra Akyürek anlattı.
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İstanbul’da trafik yoğunluğu! İşte son durum
İstanbul’da trafik yoğunluğu! İşte son durum
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