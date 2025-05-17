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İstanbul’da toplu ulaşım krizi! Ödemelerini alamayan Halk Otobüsü sahipleri kontak kapatıyor

İstanbul'da toplu ulaşım krizi! Ödemelerini alamayan Halk Otobüsü sahipleri kontak kapatıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 23:33
İstanbul'da toplu ulaşım krizi yaşanıyor. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İBB'den ödeme alamadıkları gerekçesiyle 22 Mayıs'tan itibaren kontak kapatacaklarını duyurdu. Ovacık, yaptığı açıklamada, 'Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15’inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15’ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler. Nisan ayında aldığımız para ile bu işin dönmeyeceğini bıçağın kemiğe dayandığını hem esnafımız söylüyor hem biz söylüyoruz. Bir yol haritası çizmemiz gerektiğini arkadaşlara söyledik. Herkesin fikrini aldık. Maalesef bu şartlarda bu işi yürütemeyeceğimiz kararını aldık.' dedi.
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İstanbul’da toplu ulaşım krizi! Ödemelerini alamayan Halk Otobüsü sahipleri kontak kapatıyor
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