İstanbul’da TEKNOFEST rüzgarı esiyor

20 Eylül 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2025 17:55
Güncelleme:20.09.2025 17:55
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, TEKNOFEST 2025’in dördüncü gününde alandan son gelişmeleri aktardı.
