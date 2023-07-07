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İstanbul'da kritik zirve! Savaşın seyri değişir mi?

A Haber
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Giriş: 07.07.2023 11:52
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Başkan Erdoğan'ın daveti nedeniyle bugün İstanbul'a gelecek. Yapılacak görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, Tahıl Koridoru Anlaşması'nda sürenin uzatılması ve ikili ilişkiler ele alınacak. Erdoğan'ın Zelenski'nin ardından Rusya lideri Vladimir Putin ile de görüşmesi bekleniyor. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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