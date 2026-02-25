İstanbul'da kan donduran kripto cinayeti! Çinli iş insanı Yong Wang’ı hunharca katlettiler

İstanbul’un göbeğinde gerçekleşen, film sahnelerini aratmayan kaçırma ve cinayet olayının üzerindeki sır perdesi aralandı. Milyonlarca liralık kripto para hesabı için hedef alınan Çinli iş insanı Yong Wang, kurulan bir kumpasla kaçırılarak öldürüldü. Arnavutköy'de bir tarlada elleri ve ayakları bağlı halde cansız bedeni bulunan Wang’ın, kripto varlıkları için planlı bir cinayete kurban gittiği belirlendi. İşte A Haber ekranlarında ilk kez paylaşılan o dehşet anlarının tüm detayları.