Esenyurt'ta rezidansta kanlı hesaplaşma
Kuş gözlemi için çıktığı arazide ayı ile karşı karşıya kaldı
Kaza sonrası LPG tankı yola fırladı
Gece 12'de başlayacak: İstanbul dahil o iller listede
Balıkesir’de eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü: Pilotumuz şehit oldu
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul'da kan donduran kripto cinayeti! Çinli iş insanı Yong Wang’ı hunharca katlettiler

İstanbul’un göbeğinde gerçekleşen, film sahnelerini aratmayan kaçırma ve cinayet olayının üzerindeki sır perdesi aralandı. Milyonlarca liralık kripto para hesabı için hedef alınan Çinli iş insanı Yong Wang, kurulan bir kumpasla kaçırılarak öldürüldü. Arnavutköy'de bir tarlada elleri ve ayakları bağlı halde cansız bedeni bulunan Wang’ın, kripto varlıkları için planlı bir cinayete kurban gittiği belirlendi. İşte A Haber ekranlarında ilk kez paylaşılan o dehşet anlarının tüm detayları.

Balıkesir'den kahreden haber! F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı! 1 şehit
Balkanlar’dan soğuk hava dalgası! İstanbul’da kar ve sulu kar alarmı
İran gerilimi üzerinden Türkiye sınırı için kirli plan!
ABD ve İran'dan son durum A Haber'de!
Siyonist Bakan Ben-Gvir'den Necef'te kan donduran tehdit
Özbekistan’da kan donduran iş adamı cinayeti
