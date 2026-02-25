İkinci el otomobil piyasasında sert fren: Fiyatlarda %5,9’luk düşüşün perde arkası

Otomobil piyasasında 2026 yılı durgun bir seyirle başladı. İkinci el araç satışlarında yüzde 5,9’luk bir düşüş gözlemlenirken, fiyatlarda yaşanan geri çekilmenin nedenleri merak konusu oldu. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Otomotiv Uzmanı Mehmet Karacabey, piyasadaki son durumu, fiyat beklentilerini ve Ticaret Bakanlığı’nın yeni düzenlemelerinin sektöre yansımalarını A Haber ekranlarında değerlendirdi.