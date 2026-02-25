CANLI YAYIN
CHP yönetimini topa tuttular! "Tanık olma diye para teklif edildi"

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na şaibe karıştığı iddiaları yargı sürecine taşındı. İki yıldır mahkeme salonlarında süren süreçte, bir yandan istinaf mahkemesinden çıkabilecek “mutlak butlan” ihtimali tartışılırken, diğer yandan Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tanıklar dinlendi. Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, tanık olmaması karşılığında 500 bin euro teklif edildiğini öne sürdü. Dönemin Erzurum delegesi Yusuf Göğerkaya “İstanbul ekibinden 300 bin dolar geldi” iddiasında bulunurken, Bursa delegesi Serda Tandoğan Kuru ise 12 kurultay delegesini ikna etmesi için “ucu açık para teklifi” yapıldığını savundu. İşte detaylar…

