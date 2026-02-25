Ukrayna’ya gizlice nükleer mi verecekler? Rusya’dan dünyayı ayağa kaldıran iddia

Rusya-Ukrayna savaşının 4. yılına girilirken Moskova’dan Batı’yı hedef alan şok bir suçlama geldi. Rus Dış İstihbarat Servisi'nin, Fransa ve İngiltere'nin Kiev yönetimine gizlice nükleer silah veya "kirli bomba" tedarik etme planı içinde olduğuna dair istihbarat aldığını duyurması bölgede tansiyonu zirveye taşıdı. Rusya lideri Vladimir Putin ve Kremlin kurmayları, nükleer bir adımın atılması halinde bunun geri dönülemez sonuçları olacağını vurgulayarak Batı dünyasına çok sert bir gözdağı verdi.