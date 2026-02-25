CANLI YAYIN
Ekonomi Trump konuşması öncesi Bitcoin'de operasyon
Yaşam Meriç taştı, sedde patladı
Gündem "Tanık olma diye para teklif edildi"
Yaşam Japonya’da uçan araba gösteri uçuşu
Gündem Başkan Erdoğan veri güvenliğine dikkat çekti! "Yazılım milli değilse gelecek güvenli olmaz"
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ukrayna’ya gizlice nükleer mi verecekler? Rusya’dan dünyayı ayağa kaldıran iddia

Rusya-Ukrayna savaşının 4. yılına girilirken Moskova’dan Batı’yı hedef alan şok bir suçlama geldi. Rus Dış İstihbarat Servisi'nin, Fransa ve İngiltere'nin Kiev yönetimine gizlice nükleer silah veya "kirli bomba" tedarik etme planı içinde olduğuna dair istihbarat aldığını duyurması bölgede tansiyonu zirveye taşıdı. Rusya lideri Vladimir Putin ve Kremlin kurmayları, nükleer bir adımın atılması halinde bunun geri dönülemez sonuçları olacağını vurgulayarak Batı dünyasına çok sert bir gözdağı verdi.

Balıkesir'de F-16 düştü: Şehidimizin naaşına ulaşıldı
Balıkesir'den kahreden haber! F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı! 1 şehit
Balkanlar’dan soğuk hava dalgası! İstanbul’da kar ve sulu kar alarmı
İran gerilimi üzerinden Türkiye sınırı için kirli plan!
İsrail'de Eurofighter paniği! Türkiye hava gücünü ikiye katlayacak
Özbekistan’da kan donduran iş adamı cinayeti