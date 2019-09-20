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20.09.2019

İstanbul'da hareketli dakikalar! Böyle gözaltına alındılar

Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'ta fabrikaya baskın ihbarı üzerine harekete geçen polis, yakaladığı şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı. Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bir fabrikaya 4 kişinin baskın yaptığı yönünde ihbar alan polis harekete geçti. Polis, fabrika önünde yakaladığı şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı. Fabrikada bir kişinin yaralandığı öğrenilirken polisin incelemesi sürüyor.

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