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20.09.2019
İstanbul'da hareketli dakikalar! Böyle gözaltına alındılar
Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'ta fabrikaya baskın ihbarı üzerine harekete geçen polis, yakaladığı şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı. Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bir fabrikaya 4 kişinin baskın yaptığı yönünde ihbar alan polis harekete geçti. Polis, fabrika önünde yakaladığı şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı. Fabrikada bir kişinin yaralandığı öğrenilirken polisin incelemesi sürüyor.
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