İstanbul’da Gazze diplomasisi! Başkan Erdoğan ve Bakan Fidan’dan önemli görüşmeler

İşgalci İsrail’in Gazze’deki soykırımına “dur” demek İran ile çıkan gerginliği bölgeyi ateşe atmaması için Türkiye diplomasi adımlarını atmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile önemli mesajlar verirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüşecek. Bölgenin kaderini yakından ilgilendiren görüşmeler yapılırken A Haber canlı yayınına konuk olan uluslararası güvenlik ve hukuk uzmanı Dr. Filiz Değer önemli değerlendirmelerde bulundu.

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