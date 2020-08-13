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İstanbul'da feci olay! 5 yaşındaki çocuk terastan düştü

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Giriş: 13.08.2020 15:42
Güncelleme:13.08.2020 15:48
İstanbul Esenyurt'ta 5 yaşındaki erkek çocuğu 4'üncü kattaki evinin terasında oynarken önce tarağı yer attı birkaç saniye sonrada kendisi aşağıya düştü. Küçük çocuğun ağır yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pınar Mahallesi 1282'nci sokakta saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli 5 yaşındaki Salih Abdo 4'üncü katta bulunan evlerinin terasında oyun oynarken tarağı sokağa fırlattı. Tarağı atmasının birkaç saniye sonrası çocukta metrelerce yüksekten aşağıya düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ağır yaralı çocuğa yardım etti. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Abdo'yu Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan çocuğun bilincinin kapalı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÇOCUĞUN DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Salih Abdo'nun önce tarağı fırlatması bir vatandaşın o sırada ne olduğunu anlamak için yukarı baktığı görülüyor. Görüntülerde Abdo'nun tarağı atmasının birkaç saniye sonrasında kendisininde yere düştüğü, vatandaşların yardımcı olduğu ve ambulans ekiplerinin geldiği görülüyor.

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