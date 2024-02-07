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İstanbul’da evleri teslim edilen hak sahipleri sevinçlerini paylaştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 10:16
İstanbul Kayaşehir’de 4 etap halinde inşasına başlanılan 2.450 sosyal konut tamamlandı. Evleri teslim edilen hak sahipleri sevinçlerini paylaştı.
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