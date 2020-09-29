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İstanbul'da dolu yağışı! Uyarılar peş peşe geldi...

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Giriş: 29.09.2020 13:17
Güncelleme:29.09.2020 14:05
Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da beklenen dolu yağışı başladı. 12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası başta olmak üzere kuvvetli yağışın beklendiği kaydedilen açıklamada ani sel ve su baskınlarına ve dolu yağışına karşı tedbirli olması gerektiği açıklandı. Öte yandan Beyoğlu'nda da etkili olan yağış kameralara böyle yansıdı.
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