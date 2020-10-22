İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Terörle mücadele ekipleri İstanbul'da eş zamanlı olarak çok sayıda adrese baskın düzenledi. A Haber Muhabiri Ramazan Almaçayır operasyona dair gelişmeleri aktardı. İşte operasyondan özel görüntüler... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.



21 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalar devam ediyor.